Tras el rechazo del libelo acusatorio contra el ministro Marco Antonio Ávila, diversos parlamentarios oficialistas reaccionaron ante el resultado.

En conversación con CNN Chile, el diputado Tomás Hirsh afirmó: “El ministro ha hecho un buen trabajo, pero sin duda enfrenta grandes desafíos. He tenido la oportunidad de conocerlo y es un ministro muy dispuesto a trabajar con diversos sectores políticos, así como con el gremio de profesores y apoderados”, expresó el diputado.

“Quienes estuvimos en la comisión revisora ​​llegamos a la convicción de que no había elementos que significaran una transgresión a la Constitución y a las leyes. En particular, revisamos cuatro capítulos que tenían que ver con actos de discriminación y homofobia. Otros capítulos relacionados con empresas privadas que estaban reclamando pagos a Junaeb, que es algo legítimo, pero eso debe ser tratado en sedes civiles o acudir a Contraloría, y no deberíamos tener a parlamentarios discutiendo sobre estos temas. Además, trajeron a un invitado que inventó información sobre las raciones de Junaeb“, señaló el parlamentario Hirsh.

“Ganó la cordura”

Desde el Partido Comunista, la diputada Marisela Santibáñez publicó en su cuenta de Twitter que fue “una acusación sin base, llena de odio, con mentiras y faltas de respeto. No hay lugar para la homofobia”.

🔴 GANÓ LA CORDURA 🙌🏻 RECHAZADA la Acusación Constitucional contra el Ministro Ávila. Una acusación sin base y llena de odio, mentiras y faltas de respeto.

Ni un paso a la HOMOFOBIA!! ✊@ProfMarcoAvila @Mineduc pic.twitter.com/ym3oYP9PP4 — Marisela Santibáñez Novoa (@mariseka) July 12, 2023

“No presentaba ningún fundamento”

En tanto, desde Convergencia Social, el diputado Gonzalo Winter escribió en su cuenta de Twitter tras el resultado del libelo acusatorio: “Se establece que este recurso no presentó ningún fundamento meritorio para ser impulsado. Respaldo al ministro Ávila y debemos seguir concentrados en la educación de los niños y niñas de Chile”.

Con el rechazo de la AC contra el ministro Ávila se confirma que este recurso no presentaba ningún fundamento meritorio para impulsarlo. Mi respaldo a @ProfMarcoAvila, a seguir concentrados en lo importante: la educación de las y los niños de Chile. — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) July 12, 2023

“Que la UDI y RN dejen de seguir el ritmo de José Antonio Kast”

Por su parte, la diputada Emilia Schneider (CS) señaló “una acusación sin fundamentos jurídicos basados ​​en mentiras y homofobia. Es una buena señal que la mayoría del Congreso no haya estado dispuesto a respaldar este retroceso civilizatorio. Lamento que hayamos perdido tiempo en este espectáculo de la derecha y ultraderecha”.

La diputada del "fleto-power", la abuela queer, VOTÓ A FAVOR de la acusación HOMOFÓBICA de la derecha contra el ministro Ávila. Igual se rechazó, pero queda claro de qué lado está. Ahora, volvamos a lo importante: acompañar a las comunidades y mejorar la educación chilena. pic.twitter.com/B26BK1Fhm4 — Emilia Schneider (@emischneiderv) July 12, 2023

“Quiero saludar a los diputados de Evópoli que no se prestaron para este show. Espero que la UDI y RN dejen de seguir el ritmo de José Antonio Kast y de la ultraderecha, y estén a la altura de lo que exige y necesita un país democrático”, agregó la integrante de la comisión de Educación.

“Un debate irracional”

En tanto, en Revolución Democrática, partido al que pertenece el secretario de Estado Ávila, el diputado Jorge Brito sostuvo que “nos llevaron a un debate irracional para acusar constitucionalmente al ministro de Educación.

Los creadores de la prohibición de la hamburguesa vegana, hoy nos tuvieron en un debate irracional para acusar constitucionalmente al Ministro de Educación. Los 7 capítulos fueron rechazados, pues ni para algunos sectores de oposición había mérito. Chile necesita recuperar la… pic.twitter.com/KOPHwAZ9TY — Jorge Brito Diputado (@jorbritoh) July 12, 2023

“El ministro Ávila no infringió la Constitución”

En tanto, la parlamentaria Consuelo Veloso (RD) agregó: “Se rechazó la infundada y homofóbica acusación constitucional contra el ministro Marco Ávila. La Cámara reafirmó que el ministro no infringió la Constitución ni las leyes”.