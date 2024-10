Oficialismo se queda con San Bernardo: Christopher White (PS) logra la reelección en elecciones municipales

White superó a su rival, el independiente Christian Pino, quien obtuvo el 23,53%, y a Christian Gómez, candidato independiente respaldado por el Partido Republicano, que quedó en tercer lugar con el 20,82%.

Christopher White, candidato del Partido Socialista (PS), logró obtener la reelección en el municipio de San Bernardo en los recientes comicios electorales.

El actual alcalde de la comuna periférica de la capital obtuvo el 28,06% tras el escrutinio del 58,43% de las mesas, imponiéndose nuevamente a su rival, el independiente Christian Pino, quien se quedó con la segunda mayoría tras obtener el 23,53 % de los sufragios.

En tercer lugar, quedó el candidato independiente respaldado por el Partido Republicano, Christian Gómez, quien obtuvo un 20,82% de los votos.

Luego de conocer los resultados que confirmaron su triunfo, White agradeció a “cada uno de los que me han entregado su respaldo y su voto de confianza para seguir trabajando para que a San Bernardo le vaya mejor”.

“Este mes que me tocó estar en distintos lugares con ustedes, he tenido una escucha activa y créanme que hay muchas cosas que tenemos que mejorar para que a San Bernardo le vaya mejor, por lo mismo, quiero agradecer al pueblo de San Bernardo y por sobre todo, contarles que me siento feliz y contento, de que hoy ganaron las propuestas, hoy ganaron las ideas, y los que han perdido, son aquellos que utilizan las descalificaciones y las provocaciones”, puntualizó el jefe comunal.