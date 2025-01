Nuevo ministro de Bienes Nacionales y fallida compra de casa de Allende: “Nunca debió salir del Ministerio”

Francisco Figueroa también aseveró que existieron "desprolijidades" en el proceso, e indicó que se le encargó un procedimiento al subsecretario de la cartera para que "no se vuelvan a repetir en otros procedimientos de otra naturaleza también".

El nuevo ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, abordó la polémica en torno a la fallida casa del expresidente Salvador Allende, y señaló que “nunca debió salir del Ministerio de Bienes Nacionales”.

La autoridad fue enfática en señalar que el procedimiento “no se pudo haber llevado a término, se paró en el momento preciso, pero podría haberse frenado mucho antes”.

En entrevista con T13 Radio, recalcó que está convencido de que “no debió salir del Ministerio de Bienes Nacionales, se cometieron desprolijidades en este proceso”.

En ese sentido, comentó que se le encargó un procedimiento al subsecretario de la cartera para así dar cuenta de cuáles fueron los errores que llevaron a la actual situación y para que “no se vuelvan a repetir en otros procedimientos de otra naturaleza también”.

Consultado sobre si dicho proceso podría terminar con posibles salidas de funcionarios, el ministro respondió: “Podría eventualmente, sí. Eso depende de la propia investigación, de lo que allí se levante”.

Figueroa recalcó que el proceso debió haber sido evaluado en Bienes Nacionales “en su globalidad”, hasta que saliera del ministerio, “en el nivel más político, directivo, que es lo que nos corresponde a las autoridades”.

“Me importa entender los procedimientos que se llevaron mal, para eventualmente corregir protocolos, por ejemplo, para pedirle a los funcionarios y equipos que adviertan estos problemas”, acotó.

Con todo, subrayó que el presidente Gabriel Boric “hizo valer la responsabilidad política en el nivel más alto que correspondía en ese minuto, que era el de la exministra (Marcela) Sandoval. Yo habría tomado la misma decisión que ella, por supuesto, en presentar mi renuncia”.

Si bien tanto la familia Allende como el Gobierno dieron a conocer que se rescindió el contrato de compra-venta, la autoridad detalló que dicho contrato no ha sido aprobado por él, por lo que “no tiene ningún efecto jurídico”.

Esto, ya que no ha existido pago ni tampoco la respectiva inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

“Mientras yo como ministro no dicte un nuevo decreto que apruebe esto, esto no tiene ningún efecto jurídico, por lo tanto, no existe realmente. Mientras yo no apruebe esta compraventa, esta compraventa no existe, yo no la voy a aprobar”, sentenció.