“No pueden ir al Mall”, “cuicos de Las Condes” y “¿prohibir el Polo?”: La férrea defensa de diputados a las carreras de perros

Hubo una serie de legisladores que defendieron férreamente la actividad, argumentando que es parte de las tradiciones del país y que entretiene a la gente de zonas aisladas.

Un intenso y acalorado debate se vivió esta jornada en la Cámara de Diputados para discutir el proyecto que busca prohibir las carreras de perros en Chile.

En ese sentido, hubo una serie de legisladores que defendieron férreamente la actividad, argumentando que es parte de las tradiciones del país y que entretiene a la gente de zonas aisladas.

Por ejemplo, el diputado Frank Sauerbaum (RN), argumentó: “Nosotros le pedimos a este Congreso Nacional que termine con el desprecio y menoscabo de nuestras tradiciones y costumbres, que termine de perseguir lo que somos en el campo, lo que representamos los sectores rurales, porque son los mismos que hace un tiempo atrás presentaron un proyecto en contra del rodeo que esta Cámara de Diputados rechazó, porque apoyamos nuestras tradiciones y también nuestras costumbres campesinas”.

Agregó que “l os mismos que querían cambiar la bandera, el himno nacional, hoy presentan este proyecto para seguir menoscabando las actividades agrícolas y sus costumbres”.

“Queremos que nuestra actividad agrícola se complemente con actividades recreativas como esta, porque nuestra gente del campo no puede ir al mall, no puede ir al bowling y al cine (…) porque ser animalista no es ser mascotista, no es tener un perro guardado en una cartera o en un departamento de 45 metros cuadrados, Presidenta, como tienen los cuicos en Las Condes. Eso no es ser animalista”.

El diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, en tanto, afirmó: “Yo pregunto, ¿cuándo se va a presentar un proyecto para prohibir las carreras en los hipódromos? ¿Cuándo se va a presentar un proyecto para prohibir la equitación? ¿Cuándo se va a presentar un proyecto para prohibir el juego del polo? ¿Por qué siempre se presentan proyectos que afectan las tradiciones culturales del sector rural? ¿Por qué nunca se abordan los problemas urbanos? ¿Acaso no hay maltrato animal en el hipódromo? ¿Acaso no hay maltrato animal en la equitación? ¿Acaso bien, no hay maltrato animal cuando se encierra un animal en un departamento o cuando se enjaula un ave? ¿Eso no es maltrato animal? ¿Por qué siempre existe el maltrato animal en el sector rural y no en el sector urbano? Parece que algunos no conocen las tradiciones y la vida rural de nuestro país”.

Mientras que Cristóbal Urruticoechea, del Partido Republicano, acusó que “este proyecto es parte de la agenda woke, agenda que multiplica las opciones entre opresores y oprimidos, la vieja lucha de clases que hoy se ha pluralizado en un sinfín de falsos conflictos, permitiendo que el Estado pueda intervenir en la libertad humana”.

“Así nacen por ejemplo la religión climática, el indigenismo, la ideología de género, el feminismo moderno, que entre paréntesis exigen miles de millones de subvenciones para la agenda de género, pero guardan el más absoluto silencio contra el expresidente argentino feminista progresista que impulsó el aborto, creó el ministerio de la mujer y molió a golpes a su mujer embarazada, además de obligarla a abortar, pero no tienen ningún asco en criminalizar a los galgueros”, cerró.