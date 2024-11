“No es capricho ni gallito”: Sindicatos piden que Presidente Boric se involucre en investigación por muerte de gásfiter

Tres organizaciones sindicales han solicitado que se esclarezcan los hechos que provocaron el deceso de Hugo Morales. La CUT y la Anfupres han exigido la renuncia de la directora administrativa de La Moneda.

El 28 de octubre, Hugo Morales (63), un gásfiter, murió en el Palacio de La Moneda tras una jornada de 18 horas de trabajo mientras realizaba labores de mantención. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició diligencias tras la apertura de una causa penal.

Según información publicada por BBCL Investiga, la indagatoria se llevó a cabo en la ex Posta Central, luego de que efectivos notificaran al turno de flagrancia del ente persecutor, quien ordenó las primeras diligencias. Actualmente, el mismo medio reportó que uno de los hijos de Morales fue citado a declarar el lunes 18 de noviembre en calidad de “víctima indirecta”.

¿Cuáles han sido las reacciones tras el caso?

El 30 de octubre, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) exigió la renuncia de la directora administrativa de La Moneda, Antonia Rozas, y de todo su equipo. Este lunes, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Presidencia de la República (Anfupres) hizo la misma solicitud que el gremio sindical.

José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), afirmó que este caso no puede quedar en la impunidad. “El Presidente de la República debe tomar una decisión rápida, y su asesora debe decir la verdad. No es un capricho, ni un gallito; es la memoria de un trabajador que ya no está con nosotros”, instó Pérez.

Desde @anefchile apoyamos a nuestra @Cutchile , donde juntos a @david_acuna_ denunciamos las pesimas condiciones laborales que sufrio el compañero Hugo Morales. Que su muerte no quede impune y que se resuelva con prontitud la urgente definicion politica. https://t.co/C6Fh1Bm3rl — José Pérez Debelli (@japdebelli) October 31, 2024

En esa misma línea, reiteró que el caso de Morales no es un hecho aislado, sino que hay “personas que han trabajado por muchos años en condiciones precarias hasta altas horas de la madrugada”.

Por su parte, la familia del trabajador presentó un recurso ante la Contraloría General de la República para esclarecer los hechos. Además, se reunirán nuevamente este martes con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.