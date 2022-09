El militante del PC se refirió a su fallido arribo a la Subsecretaría del Interior, y subrayó en que "es importante no mirar quiénes me criticaron sin conocerme". Asimismo, expresó entender que "estas cosas no son personales" y por lo mismo, "nunca va a haber un cambio de conducta en relación a la capacidad de trabajar con todos".