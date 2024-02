Durante la madrugada de este viernes, la influencer Nayadeth Neculhueque, más conocida como “Naya Fácil”, fue víctima de una encerrona en la comuna de La Florida.

Según ella misma contó a través de redes sociales, chocó contra una vivienda mientras intentaba escapar del atraco debido a que su auto dejó súbitamente de funcionar.

¿Qué pasó?

De acuerdo con Naculhueque, el hecho ocurrió pasadas las 5:00 horas en el pasaje Lérida, lugar donde fue abordada por un grupo de delincuentes que intentó robar su vehículo.

La creadora de contenido detalló que estaba tratando de escapar cuando de un momento a otro su auto dejó de responder, impactando fuertemente en la reja de una vivienda.

“Intenté retroceder y no me retrocedía el auto. Me bloquearon el auto, por eso lo choqué a cagar”, sostuvo durante una transmisión en vivo poco después del intento de encerrona.

Si bien evitó el robo de su vehículo, de todas formas los delincuentes le sustrajeron joyas. “Eran unos pendejos, me tiraron al suelo y dijeron que me quitarían los aros. Las láminas de seguridad me salvaron”, contó.