La acción judicial se presentó a raíz de un presunto caso de fraude hacia el municipio y falsificación del instrumento público, por parte de los ex trabajadores. Según aseguró el municipio, estos hechos tendrían relación con pagos por más de $147 millones, dirigidos a ex trabajadores de extrema confianza del ex alcalde de la comuna, por supuestos trabajos extraordinarios de fines de semana y días festivos.