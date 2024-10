Mujer abrazó a delincuente que entró a robar a su casa en Independencia: “La ternura que mostré al hacerlo lo descolocó”

La víctima, una mujer de 70 años, contó que decidió abrazarlo, ya que “había leído por ahí que les falta amor a estos cabros, porque eran cabritos”.

La noche de este jueves, una mujer de 70 años fue víctima de un violento turbazo en su vivienda ubicada en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió en la vivienda de la mujer ubicada en la población Juan Antonio Ríos. A dicho lugar llegó un grupo de al menos cinco delincuentes, quienes rompieron la puerta de la casa e ingresaron a robar.

El subcomisario Tomás Riffo, de la (BIRO) Centro Norte, señaló que “aproximadamente cinco sujetoa ingresan mediante la fuerza al interior de este domicilio donde se encontraba una persona adulta mayor, a quien intimidan y además violentan a fin de sustraer diversas especies”.

“La víctima resulta lesionada producto del forcejeo que hubo con los sujetos y, además, un vecino que la auxilió al momento también resulta lesionado producto de este auxilio que le presta la víctima y los sujetos lo golpean a fin de lograr su huida”, agregó el funcionario.

Víctima abrazó a asaltante

La víctima relató un curioso momento que vivió durante el atraco: intentó dialogar con los delincuentes, llegando incluso a abrazar a uno. “Estaba sentada en el comedor cuando escuché un fuerte ruido en la puerta. Miré por el ojo mágico y vi que estaban pateándola”, partió señalando.

“Eran cuatro y tres entraron directo al segundo piso. Los tres que entraron arriba no hablaron nada. El cuarto quedó conmigo abajo”, dijo, detallando que a aquel antisocial fue al que decidió abrazar. “Me acordé de que había leído por ahí que les falta amor a estos cabros, porque eran cabritos”.

“Lo único que le pedí fue que no me hiciera daño. Lo abracé y él, aunque tenía un destornillador en la mano, me abrazó también. Estoy segura de que la ternura que mostré al abrazarlo lo descolocó (…)

Le dije: ‘mira hijo, si me vas a hacer algo mátame altiro’”, agregó.

Detalló que el sujeto tomó “un destornillador que traía y lo pone sobre un pañito donde tengo la foto de mi nieto que falleció y me dice ‘mamita, si yo no le voy a hacer nada’. Y yo seguía abrazándolo (…). Mientras yo lo abrazaba, él trataba de abrir los cajones de un mueble”.