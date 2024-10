Mujer de 83 años logró cumplir su sueño y titularse de la educación superior en San Antonio: “No me creían capaz”

Elsa López logró obtener su licencia de enseñanza media a sus 75 años y su sueño era seguir estudiando, pero muchas instituciones no le permitieron matricularse hasta que una sí le abrió sus puertas.

Cada cierto tiempo se conocen historias que inspiran, siendo la de Elsa López Torres, una mujer residente de El Tabo, una de ellas, ya que a sus 83 años logró titularse en la educación superior.

“No me creían capaz”

Elsa no tuvo un inicio fácil en la vida, puesto que con solo 13 años debió abandonar sus estudios para trabajar, logrando obtener su licencia de enseñanza media más de seis décadas después, a sus 75 años.

Su sueño era seguir estudiando, pero muchas instituciones educativas no le permitieron matricularse. “Me cerraban las puertas porque no me creían capaz, pero AIEP me dio la oportunidad y aquí estoy, feliz. Creo que no se van a olvidar de una mujer de 81 años que entró a estudiar y que nunca faltó, ni un día”, señaló a Canal 2 de San Antonio.

Tras terminar sus estudios de técnico en Trabajo Social en el Instituto Profesional AIEP de San Antonio, realizó su práctica profesional en la Municipalidad de El Tabo y actualmente trabaja en un condominio donde brinda ayuda social a vecinos y vecinas del sector.

“Estoy trabajando en un condominio de adulto mayor, donde hay mucha gente que necesita ayuda, hacer diligencias, y yo sí que soy capaz”, detalló al citado medio visiblemente emocionada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dae San Antonio (@aiep_sanantonio)

El director del recinto donde estudió, Sergio Letelier, destacó el logro de Elsa, quien “terminó la educación media siendo mayor, teniendo 75 años, y su motivación nos da una enseñanza a todos. Yo creo que las metas son para poder cumplirlas y la felicito de todo corazón”.

En sus redes sociales, el instituto celebró a Elsa por su “perseverancia, dedicación y espíritu incansable. A tus 83 años, nos das una lección invaluable: que nunca es tarde para cumplir nuestros sueños y metas. Tu historia es una inspiración para todos nosotros, demostrando que la edad no es una barrera cuando hay pasión y determinación”.

“Tu esfuerzo por culminar la carrera es un reflejo de tu compromiso con el servicio a los demás (…). Contribuir al bienestar social es una misión noble, y sabemos que seguirás haciendo una diferencia en la vida de quienes te rodean. Gracias por mostrarnos que el aprendizaje no tiene límites y que la fuerza de voluntad lo puede todo”, agregaron.