Las autoridades realizan investigaciones ante el hallazgo de dos cuerpos en el sector sur de la Región Metropolitana: el primero en Lo Espejo y el segundo en La Pintana.

Los casos

Respecto al primer caso, los restos corresponden al de un hombre, de 20 años aproximadamente, quien fue hallado con dos tiros en el costado izquierdo de la cabeza y amarrado de manos con cordones de zapatillas.

El hecho se registró alrededor de las 7:00 horas en un sector cercano a la intersección de las autopistas General Velásquez con Vespucio Sur, “cuando vecinos del sector indican haber escuchado dos disparos y al salir se percatan de una persona tendida en la vía pública con rastros de sangre”, relató Luis Hernández, teniente de la Undécima Comisaría de Lo Espejo de Carabineros.

Una testigo comentó a CNN Chile que “se levantó la pareja de mi amiga a mirar y no vio ni un vehículo salir fuerte, ni un niño corriendo. Nadie. No se vio nada, solamente se sintieron los disparos y al mirar por la ventana no se vio nada, y al ratito después bajó otro vecino a trabajar y vio al niño tirado con la manitos atadas”.

La persona también acusó malas condiciones de seguridad en el sector: “Cada vez estamos peor. Los focos están súper oscuros, amarillos. Ni se ve. Esta calle está súper dejada, súper oscura en la noche. Aquí no hay hora de asalto, hay a cualquier hora”.

Por su parte, el oficial de Carabineros indicó que los vecinos manifestaron no conocer la víctima. “Al momento no se ha podido establecer la identidad del joven, ya que no mantiene en sus pertenencias algún tipo de documento. Sin embargo, esto se logrará establecer en las pericias que realice personal de Labocar”, agregó.

Hernández, también dijo que en el lugar no fue encontrada evidencia balística, “sin embargo, concurrió personal de Labocar y OS9 para realizar las pericias correspondientes y una búsqueda más extensa para poder hallar posible evidencia y poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público”.

Sobre el segundo cuerpo encontrado, los hechos ocurrieron en el sector rural de La Pintana. La víctima no ha sido identificada y el caso está siendo investigado por la Policía de Investigaciones (PDI).

También se efectúan diligencias para ver si hay relación entre ambos crímenes.