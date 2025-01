“Es una burla gratuita”: Movilh critica video de diputado Meza (Republicano) por ridiculizar siglas de la comunidad LGBTIQ+

Durante el video, el parlamentario utiliza parte de la letra de la canción para vincularla al acrónimo "LGBTQ", lo que ha sido percibido por la organización como una burla hacia las minorías sexuales.

El diputado del Partido Republicano, José Meza, ha desatado una ola de reacciones en redes sociales tras publicar un video en su cuenta de TikTok en el que se burla de la de las siglas LGBTIQ+ al participar en un popular trend.

En el video, Meza, quien representa al distrito 9 de la Región Metropolitana en el Congreso, asegura: “por fin entendí lo que significa LGTBI”, mientras baila al ritmo de la canción Picky del cantante panameño Joey Montana.

Durante su actuación, el parlamentario utiliza parte de la letra de la canción para vincularla al acrónimo “LGBTQ”, lo que podría ser percibido como una burla hacia las minorías sexuales.

El fragmento de la canción que Meza utiliza dice: “Le digo hola, ella me dice Good, Bye, le digo nena como Tú ya no hay, dice Que tiene novio, pero yo no le creo”.

“Es una burla gratuita”

En conversación exclusiva con CNN Chile, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) criticó de manera contundente el comportamiento de Meza en redes sociales.

“Este video podría resultar entretenido, pero su origen lo convierte en algo perjudicial. El diputado y vicepresidente del Partido Republicano, José Meza Pereira, ha votado de forma sistemática en contra de cualquier proyecto de ley que promueva la igualdad de derechos para las personas LGBTIQ+”, señalaron.

Además, desde la organización, defensora de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), destacaron que la trayectoria de Meza en el Congreso se caracteriza por una postura “indiscutiblemente homo/transfóbica”. En este sentido, calificaron sus acciones como “una burla gratuita hacia las diversidades sexuales y de género”.

“Resulta doblemente inaceptable al provenir de una autoridad cuyo deber es tratar con respeto a todas las personas de nuestro país”, concluyeron.

¿Qué significa LGBTQ+?

El acrónimo LGBTQ+ hace referencia a un colectivo diverso que incluye a lesbianas, gays, personas bisexuales, transgénero, intersexuales y queer.

Estas siglas representan a quienes no se identifican con las orientaciones sexuales o identidades de género heterosexuales, cisgénero o endosexuales, promoviendo el respeto y la inclusión en la sociedad.