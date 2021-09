El senador Iván Moreira (UDI) fue sorprendido por un hombre que le lanzó una botella con desechos, denominados por su comando como “aguas servidas”, en medio de la celebración del 42º aniversario de Hualaihué, comuna de la Región de los Lagos, de la cual es representante.

Desde la cuenta de Twitter de sus encargados de prensa han afirmado que sufrió “una lesión leve en su rostro”, sin embargo, al poco tiempo subieron otro video de Moreira compartiendo con la comunidad tras cambiarse de ropa, indicando que “no dejaremos que un puñado de anarquistas arruine el cumpleaños de esta bella comuna”.

Pero jamas le daremos en el gusto a la izquierda. Se cambio de ropa y seguimos celebramos el cumpleaños de Hualaihué.

No dejaremos que un puñado de anarquistas arruine el cumpleaños de esta bella comuna. pic.twitter.com/N1DeWxC5JY — Prensa Senador Moreira (@prensamoreira) September 21, 2021

Lee también: Tras entrevista a Abbott: Fiscales emplazan a autoridades a explicar salida alternativa de Moreira en caso Penta

Posteriormente, el senador difundió un video confirmando la agresión y sentenciando que los hechos “no me amedrentan y no me van a doblegar estos fascistas de izquierda, que lo único que hacen es perseguirnos en funa”. Asimismo, agregó que “vamos a seguir defendiendo a Chile y nuestros principios, ellos no nos van a ganar en la calle como ha sido siempre”.

En tanto, Biobío Chile consignó que el responsable ya fue detenido por Carabineros y que el Senador UDI realizó la denuncia tras al ataque y constató lesiones.