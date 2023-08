El senador de la UDI, Iván Moreira, se refirió este viernes a la desclasificación de dos informes del 8 y 11 de septiembre de 1973, por parte del gobierno de Estados Unidos.

Los documentos, que fueron redactados por la CIA y entregados al entonces presidente Richard Nixon, daban cuenta de la agitación del escenario político días antes del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende.

“Los nuevos documentos descalcificados no cumplen con las expectativas que había señalado el gobierno del presidente Boric en cuanto a revelar antecedentes que le dieran nuevas luces a la conmemoración de los 50 años”, sostuvo Moreira.

Lee también: EE.UU. desclasifica informes de septiembre de 1973 sobre Chile: “Allende aún espera que contemporizar evite un enfrentamiento”

En esa línea, el parlamentario agregó que “aquí quedan claras tres cosas; no hay señales que haya habido órdenes directas del gobierno norteamericano, que no hubo ningún financiamiento y que no había una noticia del supuesto llamado que iba a realizar el día antes del 11 de septiembre el expresidente Allende”.

“Lo único que se mantiene es verdaderamente que esa superioridad moral que decía tener el gobierno de Boric, no la tienen. Para esta conmemoración y la evocación de esta fecha no tienen mucho que mostrar”, señaló.

Finalmente, el senador aseguró que “lo único que va a perdurar lamentablemente no es la historia pasada, sino la desatada corrupción que ha existido durante este gobierno y principalmente vinculada a la coalición política que lo apoya, que es el Frente Amplio”.