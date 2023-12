En medio de las recientes críticas y exigencias de renuncia en su contra, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, reiteró su explicación sobre cómo se enteró del Caso Convenios y qué fue lo primero que hizo en cuanto supo.

¿Qué dijo?

Durante un punto de prensa, Montes fue consultado por su versión de los hechos luego de las declaraciones de la exsubsecretaria Tatiana Rojas, quien afirmó que le entregó un informe antes de que el caso de Democracia Viva fuera destapado por medios de los medios de comunicación.

“Yo venía de haber entregado viviendas, que habíamos terminado un muy bonito proyecto en Rancagua, iba hacia Santiago, -en ese momento- nos llama por teléfono la ministra del Interior y me pregunta si tenía información de eso, yo no tenía (info) de nada de lo que había salido en medios. Se me informa y reunimos la información con el equipo del ministerio (…). Una vez teniendo todos esos antecedentes, llamo al seremi y le pido que ponga su cargo a disposición, porque aquí hay un claro conflicto de interés“, relató.

El secretario de Estado agregó que, a los pocos días, fue a Antofagasta a llevarle toda la información al fiscal.

“¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto le hemos entregado? 305 oficios, 2.869 páginas de antecedentes para la investigación de Antofagasta y de algunas otras cosas vinculadas que eran necesarias para que él hiciera su investigación. Los que más queremos que esto se aclare pronto somos nosotros“, expresó.

Finalmente, y ante la consulta sobre su permanencia en el cargo, Montes reafirmó: “Estoy aquí, soy ministro y voy a seguir siéndolo“.