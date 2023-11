Este jueves, el Gobierno se refirió al allanamiento ocurrido en las instalaciones del Ministerio de Vivienda en Tarapacá.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, puntualizó en que la diligencia ocurrió luego de una denuncia que hizo el mismo Minvu contra un exfuncionario de la repartición, que renunció en mayo de 2022, y contra las fundaciones Enlace Urbano y En Red por convenios suscritos desde 2021.

Además, reiteró que no renunciará a su cargo en el Ministerio de Vivienda tras esta situación: “Yo no me voy a ir, no renunciaré, voy quedarme porque quiero esclarecer este caso y también seguir trabajando en el programa de Gobierno del presidente Gabriel Boric”.

“Este no es un Ministerio corrupto“, dijo, “es un Ministerio de gente honorable (…) Estamos tratando de sacar adelante el Plan de Emergencia Habitacional”, y de resolver el tema que ocurre para que “no vuelva a suceder”.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que “hemos respaldado el trabajo de este Ministerio“.

Y que el Minvu “ha realizado una serie de acciones para poder enfrentar con mucha responsabilidad el caso, interponiendo denuncias y querellas, ha establecido responsabilidades políticas, ha generado acciones de carácter administrativo, además de denuncias de carácter penal”.

“Nuestro Gobierno va a empujar todas las acciones que sean necesarias para enfrentar los hechos de corrupción que han ocurrido en el país”, reiteró.

Los hechos

El registro e incautación que ejecutó la Fiscalía de Tarapacá ocurrió en dependencias de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, la División de Política Habitacional y del Departamento de Asentamientos Precarios.