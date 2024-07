Mirosevic cuestiona aumento en la multa para quienes no voten: Sería “meterle la mano en el bolsillo” a las personas

El parlamentario sostuvo que la penalización propuesta “estaba absolutamente desproporcionada”, mientras que insistió en la necesidad de mantener “un monto pagable”.

El diputado y expresidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, se refirió a la aprobación de algunas modificaciones al proyecto de ley que perfecciona el sistema electoral y permite, entre otras cosas, que las elecciones de octubre puedan llevarse a cabo en dos días.

Sin embargo, algunas de las indicaciones del proyecto causaron polémica; como la que aumenta la multa a quienes no asisten a sufragar, que fue rechazada por la instancia.

En ese contexto, el parlamentario sostuvo que la penalización para aquellos que no acudieran a votar “estaba absolutamente desproporcionada. Podía llegar hasta $200 mil. A mí me parece sinceramente que no tiene sentido una sanción tan alta”.

“Se estaba intentando poner una sanción draconiana y bueno, sanción tiene que haber. Nosotros no estamos intentando reabrir el debate sobre el voto obligatorio”, añadió Mirosevic en conversación con Radio Biobío.

Asimismo, el diputado expresó que “más barato sale arrancarse de Carabineros en un control de tránsito. Los que hacen eso tienen multas más bajas, porque es una falta y no es un delito”.

Finalmente, el político insistió en que debe ser “un monto pagable” y que esa cifra sería “meterle la mano en el bolsillo” a las personas.

“No seamos más papistas que el papa, porque no lo somos en otros temas”, fustigó.

Cabe recordar que la iniciativa aún debe ser revisada en el Senado, por lo que el texto final podría sufrir cambios.