Este viernes, la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo rechazó los recursos jerárquicos presentados por Democracia Viva en contra de la resolución que le ordenó la restitución de los más de $391 millones trasferidos.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) tomó la decisión luego de poner término a los contratos celebrados entre ambas instituciones luego del destape del denominado Caso Convenios, donde se investigan presuntos hechos de corrupción.

La resolución de la subsecretaría dice que “a la luz de los antecedentes que se han tenido a la vista, el análisis de la normativa y los argumentos alegados por la Fundación Democracia Viva, no es posible concluir que ha existido infracción alguna al debido proceso seguido en la liquidación del convenio, por cuanto los incumplimientos han existido y son reconocidos por la recurrente”.

El documento también sostiene que la institución recurrente “no aporta nuevos hechos o antecedente que permitan desvirtuar los tenidos a la vista para el término anticipado del convenio y su liquidación. Asimismo, no se evidencia su voluntad de proceder a la restitución, ya que no acreditó la consignación de recursos, no adjuntó los saldos de cuentas corrientes bancarias”.

“Además, solicita la suspensión del procedimiento, no dando certeza del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio de transferencia de recursos“, indica.

De este modo, la subsecretaría resolvió el rechazo en todas sus partes del recurso jerárquico, no procediendo la suspensión del reintegro de los $391.768.516.

El plazo de 30 días conferido para la restitución de los fondos públicos, entregados en el marco de los convenios a Democracia Viva, sigue corriendo, venciendo el domingo 13 de agosto próximo.

Montes: “Nuestra prioridad es reducir el déficit habitacional y cada peso cuenta”

El ministro de la cartera, Carlos Montes, dijo que “con esta decisión, a Democracia Viva solo le queda devolver el dinero y vamos a recurrir a todos los recursos para que así suceda. Nuestra prioridad es construir viviendas y reducir el déficit habitacional y cada peso cuenta”.

“Lo importante es que la gente sepa que el ministerio tiene dos frentes: uno combatir cualquier tipo de acto que represente corrupción y para eso está la agenda de modernización y probidad que presentamos ayer. Y dos, el más importante, seguir entregando viviendas a los chilenos, derrotar la crisis habitacional, construyendo cambios“, agregó.