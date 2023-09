El 3 de agosto pasado, el Ministerio le comunicó a EnRed el inicio del procedimiento de término anticipado de contratos, por supuestos incumplimientos en la ejecución de objetivos y partidas de los proyectos, y por falta de experiencia en la ejecución del convenio. Además, también se constató que no había productos entregados, que otros trabajos no se habían iniciado y que, además, no estaban haciendo las rendiciones que correspondían.