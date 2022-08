A tan solo nueve días del plebiscito de salida, el Ministerio de Salud (Minsal) y Servicio Electoral (Servel) entregaron información respecto a las medidas sanitarias que se implementarán para la jornada.

En ese sentido, la ministra María Begoña Yarza informó que no se exigirá el pase de movilidad para votar mientras que el uso de mascarilla será obligatorio en todo momento.

Sobre lo mismo, la máxima autoridad sanitaria explicó que “para que no exista una barrera, para que las personas concurran a votar, es que no se va a pedir el pase de movilidad en ninguna circunstancia en relación a concurrir a votar. No es requisito, nadie se lo puede pedir, pero, además, lo que hemos contribuido es que tampoco sea requisito ni un impedimento para el desplazamiento de los votantes a los centros de votación aunque estos sean más allá de 200km”.

Asimismo, comentó que en los locales de votación habrá disponibilidad de mascarillas para aquellos que la requieran y alcohol gel.

Igualmente, el presidente del Servel, Andrés Tagle, indicó que “hemos entregado un kit sanitario a las 38 mil mesas para el uso de los vocales, que incluye mascarilla k95, escudos faciales, desinfectantes, alcohol gel, toallas húmedas para limpiar las superficies especialmente de la cámara secreta y guantes para el conteo de votos”.

Respecto al protocolo de votación, Tagle señaló que el votante “no interactúa mucho con la mesa”, ya que, “la persona coloca la cédula de identidad en la mesa para que la vean los vocales y de esa forma se hace el chequeo, puede que deban retirarse la mascarilla unos breves segundos delante de la mesa para la identificación”.

En cuanto a los mayores de 60 años, aclararon que estos poseen preferencia al momento de sufragar, al igual que las mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Sobre los aforos, Tagle sostuvo que “dentro del local lo determina el delegado de la junta electoral, vale decir, el jefe de local. Nosotros le damos una señal de 15 personas por mesa dentro del local, pero es su determinación, porque las condiciones de los locales son muy variables”.

De esta manera, las autoridades realizaron un llamado a que el día de votación se mantenga la distancia física entre los votantes en las filas, y que cada persona porte su lápiz pasta azul.

Cabe señalar que estas medidas se suman al anuncio del Gobierno respecto al transporte público, el que contará con los servicios de Metro, Merval, EFE, y Biotrén gratuitos para este 4 de septiembre.