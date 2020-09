El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió a las críticas por el actuar de Carabineros en las manifestaciones realizadas durante la mañana de este sábado 5 de septiembre.

Durante la jornada, en forma paralela, se realizaron dos marchas de diferentes consignas en la Región Metropolitana. Por un lado, más de 50 adherentes del Rechazo se movilizaron en Las Condes, que terminó sin detenidos ni uso de elementos de dispersión por parte de la policía uniformada.

Mientras que en Plaza Italia, funcionarios Técnicos en Enfermería de Nivel Superior (TENS) se desplazaron por la Alameda para pedir su inclusión en el Código Sanitario. Al final de la jornada, Carabineros detuvo a ocho personas, de ellas 6 hombres y 2 mujeres.

Lee también: Mahmud Aleuy responsabiliza al gobierno del ambiente de violencia en Chile: “Tiene marcados rasgos preadolescentes”

Esto generó una serie de reacciones debido al criterio que ocupó la institución en ambas actividades. Esta mañana, el ministro Pérez aclaró que “nosotros estamos siempre evaluando esos criterios de Carabineros de Chile y, por lo tanto, lo que ha pasado este fin de semana está en pleno proceso de evaluación”.

No obstante, sostuvo que “no hay duda de que Carabineros es que el determina cuándo una marcha va a generar o está generando desórdenes para actuar de una determinada forma”.

El secretario de Estado señaló que “si una manifestación pacífica, que es la que nosotros queremos promover, no va a derivar o no está derivando en dificultades de orden público, sin duda esas marchas debieran no tener ningún tipo de dificultad, pero quien esté manifestando no cambia la visión de lo que es la decisión de mantener el orden público“.

“Siempre se evalúan los operativos policiales, uno escucha la versión de Carabineros y estamos siempre buscando que los operativos policiales mejoren, se perfeccionen, porque el compromiso del Gobierno es que existan manifestaciones pacíficas”, agregó.