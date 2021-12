El recién electo presidente de Chile, Gabriel Boric, se reunió este martes con la mesa directiva de la Convención Constitucional (CC), específicamente con la presidenta del órgano redactor, Elisa Loncón, y el vicepresidente Jaime Bassa.

En conversación con Radio Concierto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, abordó las críticas que recibió el actual presidente de la República Sebastián Piñera, quien no ha sostenido ninguna reunión con Loncón.

“La Cancillería organizó una reunión con el presidente. Ella (Elisa Loncón) decidió no asistir, se había fijado fecha y hora (…) No quisimos contar esta historia porque no queríamos polemizar”, aseguró Ossa.

El ministro sostuvo que el actual jefe de Estado “siempre va a tener en su legado a la Convención”.

“Nos vamos tranquilos con el permanente ánimo de colaboración a la CC”, dijo.

El secretario de Estado recalcó que “si uno quiere ver a alguien, hace un esfuerzo (…) Debe haber sido unos cuatro días después de la instalación. He estado en reuniones con ella y nunca se ha mencionado el tema”, agregó.

Respecto a la relación entre la CC y el presidente electo, Gabriel Boric, Ossa sostuvo que “ojalá esa simpatía recíproca y mutua se traduzca en una buena Constitución“.

“Espero que les vaya muy bien y que esa complicidad se traduzca en algo”.