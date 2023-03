El ministro de Hacienda, Mario Marcel, solidarizó con la diputada del Partido Ecologista Verde (PEV), Viviana Delgado, y se distanció de su compañero de gabinete, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por lo ocurrido la tarde del martes en el Congreso Nacional.

¿Qué pasó?

La situación comenzó cuando en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados la parlamentaria se acercó al secretario de Estado para solicitarle la reapertura de un colegio de Maipú que mantiene suspendidas las clases.

“La gente pide que por favor vaya alguien del Ministerio y del municipio, y no han ido. Eso fue lo que lo reventó. Me gritó, me dijo que estaba cansado de que lo vapulearan, que tenía más de tres mil colegios, que qué pretendía”, relató Delgado.

“Yo le decía que se calmara”, agregó y subrayó que “un diputado está para representar. Fue en el pasillo, no quedó grabado. Me siento muy mal. Estoy en enfermería”.

Tras lo ocurrido, el ministro se disculpó. “Lo que sostuvimos por parte de ambos fue una discusión acalorada que, ciertamente, no es la forma en que yo me relaciono con las personas, nunca lo he hecho y, por lo tanto, vuelvo a reiterar: ofrezco las disculpas correspondientes para la aclaración del hecho y, además de eso, para resolver en conjunto la situación que afecta al establecimiento que me fue representado”, expresó.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, pidió disculpas por "discusión acalorada" con la diputada Viviana Delgado por situación en el Liceo Reina de Dinamarca de Maipú. 🎥© AgenciaUno TV/Mario Dávila García pic.twitter.com/aMezJlfocU — AgenciaUno (@agenciaunochile) March 8, 2023

¿Qué dijo Marcel?

Antes de comenzar su intervención en la votación por el proyecto de reforma tributaria, el ministro Marcel saludó “a las mujeres, particularmente, a las diputadas que forman de esta cámara, la cámara con mayor participación femenina en la historia de Chile”.

“Aprovechar también de solidarizar con aquellas diputadas que en distintos momentos han sido objeto de tratos inadecuados. Especialmente me refiero, por supuesto, a la diputada Delgado y también la diputada Riquelme”, sentenció.

Gobierno: “No es parte del comportamiento que esperamos”

Quien también se refirió al caso fue la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.

“Evidentemente, el ministro se refirió pidiendo las disculpas correspondientes el día de ayer por ese intercambio, como lo señalaba, acalorado, porque no es ni será nunca parte del comportamiento que nosotros esperamos de ningún ministro o ministra de Estado al relacionarse con parlamentarios, y lo asumió como tal”, afirmó.

PEV cortó comunicación con el Gobierno

El PEV anunció que quebraba “a todo nivel” las relaciones con el Gobierno, tras el incidente que protagonizó el ministro de Educación con la diputada Viviana Delgado.

“Ha habido un caso de agresión verbal de un ministro hacia una parlamentaria, algo que nosotros no vamos a aceptar y como PEV hemos decidido cortar comunicaciones mientras Ávila siga como ministro“, aseguró el diputado y jefe de la bancada PEV, Félix González.

Además, confirmó que la diputada Delgado reconocía la existencia de una agresión por parte del titular de Educación, situación por la que no contestarán mensajes desde el Gobierno “mientras el ministro siga como ministro”.