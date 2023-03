El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, respondió este viernes a las inquietudes que ha generado la polémica contratación de su “cuñado”, el periodista Vicente Gutiérrez, en la Dirección General de Obras Públicas. “No he tenido absolutamente ninguna injerencia en la contratación de Vicente en otro ministerio para funciones para las que tiene su título profesional y su experiencia. No tengo ningún detalle respecto a esa contratación”, dijo el ministro. Gutiérrez renunció el jueves tras estallar la polémica en redes sociales.