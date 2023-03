Vicente Gutiérrez, el hermano de la pareja del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió a la renuncia de su cargo como asesor en la Dirección General de Obras Púbicas, tras los mensajes de odio que ha recibido en su contra.

¿Qué dijo?

El detonante de su reacción fue el comentario de una usuaria en una fotografía, en la que aparece junto a su abuela (recientemente fallecida). Además, la creación de “tweets falsos sexualizando incestuosamente a mi hermana (Camila Guitérrez)” y alertó que “me han deseado la muerte y hasta escrito amenazas a mi WhatsApp”.

En su declaración publicada en Instagram, recalcó que “nunca he entrado a ningún trabajo por otro motivo que mis competencias profesionales”.

“He trabajado en diputaciones, fundaciones y medios de comunicación, postulando, enviando curriculum y pasando entrevistas. Sé que las confianzas son difíciles en estos tiempos, pero quiero dejar claro que ningún familiar o cercano me ayudó a entrar a mi último trabajo o a ningún otro, y en todos me desempeñé como periodista, carrera que estudié”, añadió.

Por otra parte, ahondó en el estado de su salud mental tras el constante agobio en redes sociales. “Creo que las preocupaciones por la salud mental deben existir también con quienes no están en nuestra misma vereda, con quienes no nos caen bien o con quienes no estamos de acuerdo, o incluso con nuestros adversarios”, expresó el periodista.

“Nunca había enfrentado este nivel de odio y violencia y no me siento capaz de seguir enfrentándolo. Considero que mi renuncia me permitirá estar más tranquilo y que se detengan estos mensajes de odio. Mi prioridad, en este momento, es estar mejor”, concluyó.

Su hermana Camila Gutiérrez, autora del libro Joven y Alocada, y actual pareja del ministro Jackson, compartió la publicación de su hermano en sus historias de Instagram.