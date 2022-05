Esta jornada, el Gobierno ordenó a Carabineros a desalojar a los trabajadores que desde el pasado lunes mantienen bloqueada la refinería de Enap Biobío, esto a través de un documento solicitado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

Sobre el desalojo, Carabineros informó que “según la resolución exenta 105, la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) solicitó a la delegada presidencial que destine el personal policial necesario para desalojar la planta en Hualpén”.

Asimismo, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, fue enfática en señalar que “el desabastecimiento no es una opción”.

En ese sentido, la comisión de Minería y Energía del Senado analizó la situación de la estatal ante un eventual desabastecimiento. En ese sentido y según lo consignado por Emol, el ministro de Energía, Claudio Huepe, sostuvo que: “Nosotros lamentamos profundamente que no se haya llegado a un acuerdo con los trabajadores. Como ustedes bien saben, el Ministerio fue clave, intercedió la ida del representante del directorio a Biobío a hablar con los trabajadores, y lamentablemente no se logró establecer el diálogo, no fue posible”.

“El abastecimiento de combustible es una exigencia legal que tiene el Ministerio, la responsabilidad es la seguridad del abastecimiento, por lo tanto, eso nunca se puede poner en riesgo. Por más que la causa sea correcta, poner en riesgo el abastecimiento de combustible no es algo que nosotros podamos aceptar, hay momentos en los cuales cuando ese riesgo ya llega a cierto punto, hay que cambiarlo”, agregó.

Sobre lo mismo, el subsecretario de Energía, Julio Maturana, declaró que “como autoridad de todos los chilenos a veces el Gobierno tiene decisiones difíciles, y estábamos entre la espada y la pared, en un momento en que dejábamos, lamentablemente, sin abastecimiento a miles de personas. No fue fácil, teníamos una comunicación desde la SEC desde hace unos días atrás donde se pedía el auxilio de la fuerza pública, y si nosotros no podíamos resolver el conflicto, y no hacíamos caso a este oficio, estábamos entrando en una falta, pero además, estábamos dejando en una situación bastante complicada a miles de chilenos y chilenas”.

“Con esto el diálogo no se corta, no termina el diálogo con los trabajadores, continúa, mañana hay una citación para todas las empresas contratistas, para ENAP, para el Ministerio de Energía, la Dirección del Trabajo para conversar con los trabajadores, porque el diálogo y la conversación no se termina”, agregó.