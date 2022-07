Este viernes el presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de Reforma Tributaria cuyo foco es costear las demás reformas del Ejecutivo. En el acto participó también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien profundizó en los detalles de la iniciativa.

Durante su intervención, el secretario de Estado señaló que “esta reforma tributaria responde a la idea de un pacto fiscal que aporte al desarrollo del país, que ayude a modernizar el sistema tributario, que le dé más justicia al sistema de impuestos y que sea eficiente tanto en lo que es la recaudación como en el uso de los recursos”.

🔴 AHORA | Ministro Mario Marcel presenta el proyecto de reforma tributaria: La iniciativa busca recaudar cerca de 4% del PIB nacional 📡 Señal en vivo https://t.co/Esutw9sM8x #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/F8p9EzTVJF — CNN Chile (@CNNChile) July 1, 2022

Ahora la moción debe pasar la prueba en el Congreso, por lo que el ministro secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, ahondó en los siguientes pasos para la reforma.

El primer proyecto ingresaría la semana del 4 de julio y ya estaría coordinado con las comisiones de Minería, Energía y Hacienda del Senado para su discusión.

“Por otro lado, tenemos el paquete más relacionado con renta, patrimonio y Código Tributario que entra por la Cámara de Diputados, como lo establece la Constitución”, detalló Jackson.

En esa línea, profundizó en que “la idea es que durante julio se reciban todas las audiencias que se pueden recibir“, de manera tal de recibir la mayor cantidad de observaciones durante su discusión y que ya en agosto esta sea vista en lo particular.

“Estamos a disposición del Congreso Nacional, en sus dos ramas, sus dos cámaras para poder asistir, liderados por el Ministerio de Hacienda, pero también con todo el despliegue en el Congreso para despejar dudas tanto de congresistas, como la prensa y la sociedad civil“, agregó el ministro.

Finalmente se refirió a la no participación de representantes de la oposición durante la presentación de la reforma, indicando que fueron invitados: “Hay un llamado que no solo ha hecho el presidente, también el ministro, sino que creo que se ha generado un clima de poder tener un pacto tributario. (…) La idea es que esta reforma no sea contra nadie en particular, sino a favor de la cohesión social, del desarrollo, de la justicia en nuestro país”.