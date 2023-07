El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la polémica en torno a los millonarios convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y fundaciones ligadas al oficialismo.

En conversación con Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado aseguró que la restitución de los fondos adjudicados por la fundación Democracia Viva “están en proceso“.

“Era un proyecto que estaba en etapa de ejecución inicial, por lo tanto, la mayoría de los recursos van a ser restituidos“, dijo.

Asimismo, Cordero realizó un llamado a “tener cuidado en todas estas dimensiones, cuando miremos retrospectivamente en un tiempo más, cuáles eran casos genuinamente penales, cuáles eran casos de infracción administrativa y cuáles son de responsabilidad política“.

Por otra parte, señaló que el Gobierno se enteró de las presuntas irregularidades del Caso Convenios el viernes 16 de junio, luego de la publicación del medio regional Timeline.

En esa línea, dijo no tener “ningún antecedente de que Miguel Crispi hubiese sabido antes“.

En ese sentido, y consultado sobre la eventual responsabilidad política del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, Cordero manifestó que “hasta ahora no hay ningún antecedente que esté vinculado, por el contrario, en lo que se refiere a la investigación de Atacama de su Ministerio en particular, ellos han tenido una reacción muy proactiva“.

“En el caso del ministro Jackson yo todavía no logro entender cuál es el vínculo con el convenio, salvo su militancia en RD (…) Uno tiene que evaluar a los ministros por los desempeños de sus sectores, no por las afiliaciones a las cuales pertenece y logro entender esa crítica desde el punto de vista político, pero desde la responsabilidad jurídica no veo vínculos, salvo que entremos en una dinámica de representar las ideas o las preferencias personales como parte de su responsabilidad”, expresó.

Finalmente, y en relación con la gestión del ministro de Vivienda, Carlos Montes, Cordero afirmó que “es el mejor ejemplo de un ministro de Estado proactivo, cuando toma el conocimiento, toma las decisiones y eleva la información”.