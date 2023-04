El ministro de Justicia, Luis Cordero, cuestionó el tour ofrecido por la Fundación Futuro que contemplaba una degustación de vinos y luego una visita al ex centro de detención y torturas Villa Grimaldi. “Es un buen ejemplo de la vulgarización“, dijo.

“La memoria es tan relevante para la calidad de la democracia y (…) no puede ser trivializada y no puede ser vulgarizada”, sostuvo, agregando que esta actividad “es un buen ejemplo de la trivialización que no podemos aceptar”.

Según Cordero, una de las razones de la memoria “tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la garantía de no repetición y para eso, la forma de abordar los hechos ocurridos durante la dictadura no pueden ser combinados con el gozo o el entretenimiento que puede ser un paseo de copas”.

Finalmente, el secretario de Estado recalcó que “hay ámbitos que son distintos y una de las cuestiones esenciales de la democracia es tener respeto también con la memoria, porque es la única manera de garantizar un futuro de convivencia y tolerancia”.

¿Qué pasó?

La Fundación Futuro, institución cuya presidenta es Magdalena Piñera Morel y sus directores son Sebastián Piñera Morel y Cristóbal Piñera Morel, todos hijos del expresidente Sebastián Piñera, había organizado el polémico tour para el próximo sábado 29 de abril.

“¿Quiere catar vinos en la Viña Concha y Toro y también… visitar el centro de detención y tortura Villa Grimaldi? Postule en fundaciónfuturo.cl”, señalaba el afiche del evento, el cual fue acompañado de una imagen de una detenida desaparecida junto a la frase ‘¿Dónde están?‘.

A través de un comunicado, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi anunció la suspensión de la visita, la cual también cuestionaron duramente. “Esperamos las disculpas públicas de la entidad, así como el retiro de la propaganda del tour en cuestión, tanto del sitio web como los flyers que se han hecho circular ”.

“Repudiamos que se utilicen y banalicen imágenes de rostros de detenidos desaparecidos para promover un tour que mezcla visitas a una Viña y degustación de vinos con un recorrido por Villa Grimaldi”, agregaron.