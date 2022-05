Esta jornada, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada sobre el plebiscito de salida de la nueva Constitución, ante la posibilidad de una eventual “tercera vía”.

En ese sentido, la secretaria de Estado, señaló que “el camino que ha trazado soberanamente nuestro país es de un plebiscito que abre un proceso constituyente, y que se cierra este año con el plebiscito de salida, con la opción Apruebo o Rechazo”.

“Ese es el camino trazado. No hay más caminos, no hay más opciones. Quien trate de generar incertezas sobre otros procesos que no existen están faltando a la verdad y generando mayor incertidumbre”, agregó.

Asimismo, puntualizó que “no hay mayor certidumbre que saber que el proceso que ha abierto la ciudadanía a través de este proceso constituyente culmina el 4 de septiembre con el Apruebo o el Rechazo”.

Cabe señalar que mediante una carta enviada al Presidente Boric, los presidentes de la UDI, Javier Macaya; de RN, Francisco Chahuán, y de Evópoli, Luz Poblete, señalaron que “no basta que su gobierno haya entregado a la Convención una serie de propuestas para las disposiciones transitorias en caso de ganar el Apruebo”.

“También es necesario que el sistema político diseñe una hoja de ruta compartida en caso de que la mayoría de los chilenos decida rechazar el texto de la Convención”, manifestaron.