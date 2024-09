Ministra Vallejo y polémica por sueldo de Cubillos: “Por más privada que sea la universidad, tiene una legislación que respetar”

En entrevista con CNN Chile, la secretaria de Estado señaló que “la USS igual se debe a estándares altos dado que percibe más del 45% de sus recursos desde fondos del Estado”.

La ministra Camila Vallejo analizó la polémica que se desató a raíz del millonario sueldo que recibía Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián (USS), afirmando que “por más privada que sea la universidad, tiene una legislación que respetar”.

A comienzos de esta semana se dio a conocer que la exministra de Educación y del Medioambiente durante la administración de Sebastián Piñera recibía un sueldo de $17 millones brutos mensuales por labores docentes al interior de la casa de estudios.

El caso escaló y este martes la Fiscalía Centro Norte anunció la apertura de una investigación tras una denuncia de los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Daniela Cicardini (PS). En esta causa, el Ministerio Público investigará eventuales delitos de corrupción.

¿Qué dijo la ministra Vallejo?

En conversación con CNN Chile, la ministra Camila Vallejo sostuvo que la USS es una universidad privada, pero “por más privada que sea, tiene una legislación que debe respetar, porque en Chile tanto las universidades públicas como las privadas se someten a una legislación para la educación superior”.

En esta línea, detalló que la ley establece que las universidades “no pueden lucrar dado que además (en el caso de la USS) recibe recursos públicos. El 45% de los recursos que recibe la Universidad de San Sebastián son públicos, tanto del CAE, etcétera, como por becas. No tienen gratuidad, pero sí becas”.

“La USS igual se debe a estándares altos dado que percibe más del 45% de sus recursos desde fondos del Estado y eso le da una exigencia importante que implica que la universidad pueda aclarar y también saber si este es el único caso o hay otros más de similar magnitud”, complementó la secretaria de Estado.

Vallejo aclaró que no puede “prejuzgar” si es que esto constituye lucro o no, ya que eso “lo determinará la Superintendencia de Educación, a la cual le hemos dado facultades para investigar si las instituciones usan bien los recursos públicos y si es que están lucrando o no, es decir, si incumplen la ley. Además, está la arista penal”.

“Por eso no me puedo adelantar a ello, aunque lo que puedo decir es que hoy día tenemos una institucionalidad que está diseñada para abordar el incumplimiento de la exigencia de ser sin fines de lucro en aquellas instituciones que reciben recursos del Estado y esta es una de ellas”, añadió la ministra vocera de gobierno.

“En Chile hay libertad de trabajo”

La mañana de este martes, la otrora secretaria de Estado y candidata a alcaldesa de Las Condes defendió el millonario sueldo que recibía en la casa de estudios privada. “No sé qué pretende la izquierda. En Chile hay libertad de trabajo y de contratación. No sé si pretenden que la próxima vez que trabaje en el mundo privado les pida a ellos que me fijen el sueldo”.

“¿Recibía un muy buen sueldo en la Universidad San Sebastián? Sí, ¿pagaba los impuestos por ese muy buen sueldo? Sí, todos los meses”, dijo visiblemente molesta Cubillos, quien arremetió en diversas oportunidades en contra de la “izquierda progre” y “de cartón”. “La política de remuneraciones la fija la USS. Vuelvo a decir, no sé qué pretende la izquierda”.

En esta línea, garantizó que ejercía clases “permanentemente”. “Lo que sí hice durante muchos períodos fueron clases en conjunto con otros profesores, lo que es normal. En un semestre con José Francisco Lago, y así, pero siempre mis clases eran presenciales. Si yo estaba un mes fuera de Chile, ese mes lo tomaba el otro profesor con quien hacía clases”.