La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la postura de la oposición respecto a las reformas e hizo un llamado a “dejar la lógica de las trincheras”. “Varios van a estar disponible a avanzar, pero puede que no sea suficiente si es que algunos siguen en la lógica de las trincheras. Por eso el llamado al sector de la oposición que está en la trinchera, que quiere solo mantener una posición de nicho ideológica y política para ser oposición porque sí, es a que den el paso hacia adelante para avanzar en las necesidades del país”.

“No metería en todo el saco a la oposición porque sería irresponsable, ya que hay varios parlamentarios y parlamentarias, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, que han entendido la importancia de avanzar en soluciones. Yo creo que el tiempo del mero conflicto político, que no es conducente a nada, hay que dejarlo atrás“, dijo, y agregó que “en materia legislativa necesitamos los votos para avanzar, no basta con la gestión de Gobierno, y en eso necesitamos la disposición de todas y todas, no solo de algunos”.