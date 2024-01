El exministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, pidió al presidente Gabriel Boric revocar “mañana” todas las pensiones de gracia cuestionadas.

“Hagamos la corta. Que el gobierno y el presidente Boric revoque mañana absolutamente todas aquellas pensiones que tienen algún cuestionamiento y que las demás se vuelvan a revisar completamente. Así, para que no hayan falsos empates y el gobierno se haga cargo de su propia responsabilidad”, instó.

Esto, luego de que la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expresara que estas irregularidades “son del gobierno anterior” y respondiera a las críticas de la oposición: “Por favor, dejemos de mirar la paja en el ojo ajeno de manera permanente, siendo que su propio expresidente, Sebastián Piñera, entregó pensiones de gracia por estallido social a personas con delitos graves”.

El exsecretario de Estado respondió a la ministra Vallejo aclarando que este Gobierno “está empecinado en no querer aprender los problemas de sus anteriores crisis, como en el caso Democracia Viva”.

Y ejemplificó con que en ese caso también intentaron culpar al procedimiento y al gobierno anterior, “cuando era evidente que la corrupción ocurría bajo sus narices“, afirmó.

Entrega de pensiones en el periodo de Piñera

Respecto a las pensiones de gracia, aseguró que fue una propuesta hecha por la izquierda y luego fue exigida su aplicación.

En el caso del otorgamiento de pensiones de gracia en el periodo de Piñera, enfatizó que se entregó este beneficio “a personas que habían entregado su certificación de lesiones graves o gravísimas”.

En ese sentido, destacó que el intentar desprender que desde ese periodo se justificara el que este gobierno “haya entregado una pensión más alta que en el pasado a una persona que no cumplía con los antecedentes médicos, que el Ministerio Público había decidido no perseverar en su causa y que además estaba condenada por pornografía infantil, simplemente no resiste ningún análisis”.

¿Qué reveló Contraloría sobre las pensiones de gracia otorgadas?

El informe reveló que 58 de 419 beneficiados mantienen antecedentes y condenas por delitos como abuso sexual, homicidio, producción de material pornográfico infantil, entre otros.

El documento, fechado al 13 de diciembre de 2023, evidencia que las personas beneficiadas tienen más 10 condenas por diversos tipos, entre ellas: delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.

Bajo ese contexto, el órgano contralor otorgó un plazo de 30 días hábiles a la Subsecretaría del Interior, para entregar antecedentes sobre “el procedimiento actualizado y debidamente formalizado que incorpore de manera obligatoria la revisión de antecedentes penales de los postulantes a una pensión de gracia”.