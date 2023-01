La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que el presidente Boric no pretende otorgar nuevos indultos a quienes están por presos por hechos ocurridos en el contexto del estallido social.

Esta jornada, distintos parlamentarios de Apruebo Dignidad, como Boris Barrera (PC), Nathalie Castillo (PC) y Claudia Mix (Comunes) plantearon la posibilidad de que el mandatario conceda nuevas absoluciones.

“No es un error que el presidente cumpla su palabra. El error no es seguir indultando, hay más familias que esperan“, señaló Mix.

En esa línea, la vocera de Gobierno fue consultada sobre si, en el futuro, habrá más medidas como esta. “Los indultos son una facultad y una atribución de los presidentes de la República y se aplican, y no hay otra manera, sobre personas condenadas. Entonces, no es sorpresa y no puede ser sorpresa que estas personas hayan tenido condenas, porque cada uno de los indultos se aplican sobre personas condenadas”, señaló.

“Son decisiones difíciles, pero que se hacen bajo una reflexión, con revisión de los antecedentes y así se han aplicado”, zanjó.