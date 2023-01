El diputado Diego Ibáñez (CS) cuestionó duramente a la oposición por las críticas que han levantado en contra del presidente Gabriel Boric a propósito de los indultos y realizó una comparación con lo ocurrido durante el gobierno de Sebastián Piñera.

“¿Saben quién es René Cardemil? Acribilló a seis personas en el túnel Lo Prado durante la dictadura (…), o Demóstenes Cárdenas, quien llevaba detenidos al recinto de detención clandestina venda sexy, famoso por violaciones y torturas sexuales (…), y saben qué, los indultaron ustedes, su Gobierno. ¿Puedo entonces decir que por estos indultos el presidente Sebastián Piñera fue el presidente del genocidio?“, dijo el parlamentario.

El también presidente de Convergencia Social catalogó la situación como una “hipocresía”. “La verdad es que lo que no les gusta es que otros indulten, que otros ejerzan el estado de derecho. Porque se lo recordamos, el presidente Piñera, su gobierno, hace solo meses indultaba a parricidas, homicidas y traficantes”.

Parlamentarios de Renovación Nacional y Republicanos dijeron estar evaluando la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra del presidente por los indultos, especialmente el otorgado a Jorge Mateluna, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

“Mientras la gente clama por más seguridad, por el alza del costo de la vida, por pensiones dignas, la derecha decide entramparse en acusaciones constitucionales y golpes que no van hacia ningún lado. No tenemos más tiempo, las personas no pueden seguir esperando”, escribió Ibáñez en sus redes sociales.