Ministra Tohá y libertad de Pablo Muñoz Hoffman: “No podemos responder de qué actitud tenga la autoridad boliviana”

Confirmando que el exfrentista quedó libre tras una primera detención en La Paz, la ministra del Interior agregó que las principales acciones que como Estado se ejecutan pasan por el Poder Judicial y no por el Ejecutivo, además de recalcar que no pueden intervenir en los actos soberanos de Bolivia en su territorio.

Este martes se conoció que Pablo Muñoz Hoffman, exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y último prófugo que participó en la denominada “fuga del siglo” en 1996, fue dejado en libertad tras su detención en Bolivia.

Según informó La Tercera, el exguerrillero fue dejado en libertad y sin cautelares en su contra tras presentar un recurso que frenó su deportación a nuestro país. En Bolivia, Muñoz Hoffman fue detenido por ingresar de manera irregular al país.

Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, insistió en que los pasos que se adoptan ante situaciones como esta recaen principalmente en las policías y el Poder Judicial, señalando que junto a ello se suma el Ejecutivo mediante las tratativas diplomáticas.

“La persona en cuestión está con una alerta roja, una orden de captura internacional. Chile no tenía ninguna información sobre dónde se encontraba. De hecho, alguna vez hubo afirmaciones de en qué lugar podía estar, la posibilidad de Bolivia no se planteó. Ahora sabemos que está en Bolivia y por eso el tribunal -esto no lo hace el Gobierno, quiero insistir- tiene que solicitar una detención con fines de extradición, y ahí la autoridad boliviana tendrá que ir a buscar esta persona para iniciar el proceso de extradición”, explicó.

“Entremedio, nosotros no podemos responder de qué actitud tenga la autoridad boliviana en su tratamiento”, comentó la ministra.

En esa línea, la ministra agregó que si bien fue dejado en libertad, sería detenido una vez más cuando desde nuestro país el Poder Judicial pida su detención con fines de extradición.