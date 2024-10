Ministra Tohá prestará declaración voluntaria a fiscalía en Caso Monsalve: Ya lo hicieron Boric y Cordero

En medio de la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, la ministra del Interior explicó que se ha ofrecido para declarar, pero que "la diligencia todavía no se ha coordinado".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que prestará declaración ante el Ministerio Público, en el marco de la indagatoria que lleva adelante el fiscal Xavier Armendáriz por el Caso Monsalve.

En medio de la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se abordó el tema del exsubsecretario, la titular de Interior confirmó que va a declarar de manera voluntaria, pero que no sabe cuándo lo hará. “No he declarado porque nadie me ha pedido declarar, me he ofrecido a hacerlo y la diligencia todavía no se ha coordinado”, explicó.

A Tohá se suma el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, y el propio presidente Gabriel Boric.

Lee también: Interior explica que llamada de Tohá a Monsalve fue para “instruirle, por requerimiento de la PDI, que debía acudir al hotel” donde alojaba

Cordero también asistió a la sesión especial de la Cámara y, tras ello, dio a conocer que entregó declaración a fiscalía por no más de 50 minutos. Según dijo, hablaron sobre “temas asociados a la investigación y antecedentes que dispone la Subsecretaría del Interior”.

En tanto, el presidente Boric declaró como testigo ante el fiscal Armendáriz la tarde de este martes en La Moneda.

Desde el Gobierno explicaron que su declaración tiene como objetivo colaborar con la justicia tras las denuncias de violación, abuso sexual e infracciones a la Ley de Inteligencia contra el exsubsecretario del Interior.