Tras la reunión de Gabinete, la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá, dio su primera vocería a los medios, empezando por indicar que “la etapa del cambio de Gabinete ha quedado atrás; Estamos en la etapa de poner en marcha este nuevo Gabinete”.

Además de anunciar que como Gobierno se encuentran trabajando ya en lo que deberán enfrentar en 2023, la ministra señaló que se encuentran estudiando “cómo vamos a hacer efectivo el compromiso que tiene todo el sistema político con los chilenos y chilenas para tener un nuevo proceso Constitucional, proceso que el Gobierno va a acompañar, pero que hoy está radicado en sus definiciones en el Parlamento”.

“(…) Nuestros compromisos con las reformas, las transformaciones (…) Hay una reforma que ya está presentada y que en las próximas semanas va a entrar en su fase de votación: La reforma tributaria, que es la llave para lograr más justicia en el país, [tener] un sistema tributario más justo, donde los que tienen más paguen más; es la llave para financiar los derechos sociales, que en medio de todo el debate constitucional es algo en lo que todos quedamos de acuerdo: Avanzar a un Estado que proteja y garantice de verdad los derechos sociales“.

En ese sentido, respecto a la voluntad del Ejecutivo para lograr su programa, Tohá manifestó que “quizá el mayor aprendizaje de todo lo que ha pasado el último tiempo en Chile, es lo necesario de que dialoguemos, pero para hacer cambios (…) vamos a dialogar para hacer transformaciones y vamos a buscar acuerdos para hacer transformaciones, ese va a ser el foco del Gobierno en los próximos meses y esperamos que se empiece a traducir de manera concreta en avances en la agenda legislativa en la gestión, en el manejo de los temas contingentes, en nuestra manera de relacionarnos con el Parlamento, con las fuerzas políticas y, ciertamente, con toda la ciudadanía”.

En tanto, consultada precisamente por la reforma previsional y la fecha de su presentación, la autoridad manifestó que “no hay fecha aún, pero la va a haber muy próximamente, la reforma de pensiones está muy avanzada, se ha formulado en un proceso de diálogo con muchos actores”, agregando que “ese es un desafío no solo para el Gobierno, sino para todos los sectores políticos, porque hace ya mucho tiempo que la ciudadanía está sintiendo que la política no logra esos cambios que las personas requieren, y creo que todos debiéramos mirar, independiente de cómo nos fue el domingo pasado, cómo cambiamos esa percepción, dijo, sentenciando que “no cambiar no es una alternativa“.