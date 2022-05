Este viernes, la ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió al estado de excepción constitucional que decretó el Gobierno el pasado 16 de mayo y que regirá por los próximos 15 días en la macrozona sur.

En conversación con TVN, la secretaria de Estado afirmó que se trata “de una medida parche, que no soluciona los problemas de fondo (…) A veces se piensa que los militares van a resolver el problema y eso no es efectivo, lo hemos visto los últimos seis meses”.

“En realidad, es algo que permite asegurar las rutas, conducir rutas seguras para el libre desplazamiento, pero no mucho más que eso”, añadió.

Asimismo, y tras ser consultada por los últimos dichos del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, la titular de Interior reiteró la postura del Ejecutivo en torno al diálogo.

“No es lo que espera nuestro Gobierno que siempre ha llamado al diálogo. La invitación ha sido transversal para todos los que quieran la paz”, puntualizó.

Además, Siches reconoció la posibilidad de que se produzcan enfrentamientos aunque advirtió que espera que no sucedan. “Esperamos que no existan. No queremos víctimas tanto civiles como tampoco uniformados ni carabineros”, sostuvo.

“En torno a los enfrentamientos comprendemos absolutamente que nuestras fuerzas militares que están en la zona, en el caso de ser atacadas van a tener que responder”, sostuvo.

Por último, manifestó que “nuestra invitación es que quienes pretenden que esa sea una vía de solución es a deponer las armas y construir demandas de fondo”.