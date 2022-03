A las 23:40 de este lunes, la ministra del Interior, Izkia Siches, llegó a la Región de La Araucanía en compañía del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Esto, en el marco de su primera visita oficial con el objetivo de iniciar el diálogo con todos los actores, afectados e implicados, de las tensiones y conflictos en la zona.

“Venimos llegando junto al general director en un vuelo que aterrizó en Temuco, esperamos tener mañana distintas actividades en conjunto para poder conversar con las distintas comunidades, víctimas de la violencia, multigremial, alcaldes, gobernadores, delegados presidenciales y distintos actores del territorio”.

“Además, hemos estado conversando cómo preparar el término del estado de excepción constitucional y el refuerzo que requiere Carabineros en la zona para mantener el orden público”.

Consultada por la visita que este martes se espera harán a la familia de Camilo Catrillanca, la ministra no se quiso referir específicamente al tema, dando la palabra al general Yáñez, quien manifestó que “estamos con la ministra para cumplir un programa de actividades con las diferentes autoridades locales, también para hacer un diagnóstico de lo que se registra en la región, y con la voluntad de poder ir satisfaciendo las diferentes necesidades que se plantean junto a los lineamientos del gobierno”.

“Hay muchas cosas que conversar, también hay otros ministros que estarán acá en terreno y esperamos que este trabajo sea lo más fructífero posible”, agregó el general director de Carabineros. Por otra parte, consultado por el inicio de la desescalada del estado de emergencia, sostuvo que “ese es uno de los puntos que se trabajará mañana junto a las autoridades, nosotros pondremos a disposición nuestros medios y recursos“.

En tanto, la ministra Siches recordó que durante su trabajo en la región estará acompañada por su par de Defensa, Maya Fernández, “quien estará en coordinación con las distintas Fuerzas Armadas y también Carabineros, tenemos que ver cómo hacemos este traspaso en torno a funciones y refuerzos en materia de equipamiento“. Así, continuó, “también viene la ministra de Salud [María Begoña Yarza], el ministro de Educación [Marco Antonio Ávila], el ministro de Obras Públicas [Juan Carlos García] y la ministra de Desarrollo Social [Jeanette Vega]”.

“Sabemos y hemos escuchado a las autoridades locales y los parlamentarios de la zona, que en esto no pueden ser soluciones que vengan de la Región Metropolitana, y por eso el presidente me ha encomendado personalmente estar desde La Araucanía construyendo esto con la ciudadanía y autoridades locales”, sostuvo la ministra, especificando que “lamentablemente no podremos extender mucho esta presencia, ya que he sido requerida el miércoles por el parlamento para revisar el estado de excepción constitucional del norte, pero haremos prontamente un traspaso con el subsecretario [Manuel Monsalve], quien acompañará parte del proceso de desescalada, quien también vendrá a la zona”.

“No va a ser nuestra última visita“, sentenció la ministra Siches, aclarando que “sabemos que este es un proceso largo, profundo, donde el presidente de la República nos ha pedido a las autoridades que estemos en terreno y lo estamos haciendo efectivo”.