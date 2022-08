La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, expresó su preocupación por “el tono en el debate público”, haciendo referencia a la franja del Rechazo en donde aparece una trabajadora sexual trans que asegura no denunciar a su agresor “por amor”.

“Nuestro país ha hecho esfuerzos consistentes, desde el año 2013, por aumentar la representación jurídica para la población LGBTQIA+ ante denuncias de agresión y discriminación, a partir de la promulgación de la ley Zamudio”, recordó la secretaria de Estado.

En ese sentido, aseveró que “es una señal preocupante que se llame a no denunciar. Las personas de la comunidad de diversidades y disidencias sexuales y sexogenéricas no se atreven a denunciar por temor a la discriminación o porque no saben que es un delito lo que enfrentan”.

“Relativizar agresiones tan graves, como una que podría haber terminado en un homicidio, es preocupante“, manifestó.

Asimismo, le envió un mensaje a la población LGBTQIA+: “Le queremos decir a la comunidad que hay que denunciar, que este Gobierno quiere desarrollar los mecanismos de acogida. No hay ciudadanos de primera o segunda clase por su orientación sexual o identidad de género“.