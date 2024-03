Este martes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió al video que deja en evidencia el abuso cometido por el alcalde del municipio de Laja, Roberto Quintana, hacia una funcionaria municipal. En el registro se ve cómo el jefe comunal intenta besar de forma insistente a la víctima.

Según declaró la mujer ante Fiscalía, los acercamientos no deseados por parte de Quintana comenzaron en julio de 2021. “Abrazos desmedidos, roces con sus manos y miradas insinuantes”, fueron algunas de las acciones.

La ministra condenó los hechos este martes: “Repudiamos todo hecho de violencia contra las mujeres”.

En ese sentido, hizo un llamado a que las mujeres que sufran este tipo de delitos de violencia de género pueden recurrir a la representación del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG): “Para eso no tenemos requisitos ni de condición socioeconómica ni de lugar donde estén ubicadas y menos aún de quién es el agresor”.

De hecho, enfatizó que en Chile existen varios casos judicializados y con algunas condenas respecto a violencia contra las mujeres ejercida por alcaldes y concejales.

“Nunca vamos a renunciar a obtener la máxima justicia para ellas”

La autoridad explicó que el SernamEG cuenta con representación judicial de las víctimas, por lo que siguen intentando comunicarse con la denunciante para ofrecer patrocinio jurídico y apoyo psicosocial. “Nunca vamos a renunciar a obtener la máxima justicia posible para ellas”, sostuvo.

TFrente a los hechos conocidos, Orellana quiso recordar que en agosto de este año empieza la vigencia de la Ley Karin, que permite definir lo que se entiende por acoso laboral, sexual, discriminatorio y de violencia en el trabajo.

De acuerdo a ello, indicó que esto no es solo un trabajo del Ministerio de la Mujer, por lo que los consejos municipales también cuentan con herramientas “para poder mostrar a las mujeres y a la comunidad de su municipio que no avalan la violencia contra las mujeres y que no van a permitir que autoridades abusen de su cargo para cometer estos hechos graves”.