La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, se refirió a la acusación constitucional que está impulsando la UDI en su contra.

“Es una facultad de la Cámara de Diputados“, comenzó diciendo la secretaria de Estado en un punto de prensa ofrecido tras el término de una sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.

En ese sentido, planteó que “como Gobierno somos muy respetuosos de las facultades del poder Legislativo“.

“Estamos, por supuesto, totalmente disponibles para concurrir en los procedimientos que sean necesarios y poder responder cualquier duda que tengan las y los diputados de la República”, enfatizó Ríos.

Por otro lado, respecto a la controversia en tornos a los indultos que otorgó el presidente Boric a 12 presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna, la ministra recordó que “todos los presidentes han tenido distintas razones para utilizar esta facultad constitucional en distintas magnitudes”.

“En ningún caso debiera condicionar la agenda prioritaria de seguridad que el Gobierno está empujando”, añadió.

Finalmente, la titular de Justicia se refirió a la tercera nominación para el cargo de fiscal nacional que deberá realizar el mandatario.

“Poder contar con un fiscal nacional no es solo urgente, sino de vital importancia para los chilenos y chilenas“, dijo Ríos y agregó que espera que el Senado “pueda avanzar este proceso que es vital, no para el Gobierno en particular, sino para la ciudadanía”.