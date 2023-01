La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió este lunes a la decisión que tomó Chile Vamos de restarse de la mesa, que pretendía acordar un acuerdo transversal en materia de seguridad, a raíz de los indultos otorgados por el presidente Boric.

En conversación con Meganoticias, la secretaria de Estado aseguró que el mandatario “además de haber ejercido legalmente sus atribuciones, como lo han hecho todos los presidentes hacia atrás, hizo un gesto a las familias que tenía comprometido desde la campaña”.

“Entonces, ocupar ese argumento para restarse de la mesa de seguridad pública, lo veo muy complejo. Es como ‘si tú no haces lo que yo no quiero, me resto de seguir trabajando por los chilenos‘”, puntualizó.

En esa línea, la titular del Trabajo planteó creer que “hay que llamar a la reflexión a los amigos de la oposición, porque el daño no lo hacen a nosotros como Gobierno, sino a las personas que están en las poblaciones que quieren vivir tranquilas, que requieren que se refuerce la legislación en seguridad, los espacios de formación de Carabineros”.

“Es súper indispensable avanzar en eso“, enfatizó.

A su vez, llamó a que exista “consecuencia, porque las personas somos lo que nuestra historia constituye de nosotros mismos”. “Por ejemplo, a mí no me pareció cuando el presidente Piñera indultó a condenados por lesa humanidad, pero entendí que era su facultad”, argumentó.

“Me imagino que después de un primer momento de molestia, porque a lo mejor la derecha no quería el indulto, es evidente que ahora viene un proceso de reflexión que nos convoque a todos, tenemos que resolver estos temas”, añadió.

Asimismo, advirtió que “la derecha ha presentado, al igual que nosotros, este tema como prioritario“.

“Sin duda yo creo que la gran mayoría de los que estamos en asuntos públicos queremos el bien para el país y las personas, desde distintas perspectivas. Seguramente en los próximos días encontraremos la calma y la paz para ponernos bien de acuerdo, porque si hay algo claro es que las personas no pueden seguir esperando”, sentenció.