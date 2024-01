La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, descartó que fue autorizada por el presidente Gabriel Boric para asistir al encuentro con privados que se realizó en la casa del exalcalde y actual lobista Pablo Zalaquett.

¿Qué pasó?

El Mostrador publicó un artículo donde se afirma que tres dirigentes del Partido Comunista (PC), colectividad en la que milita la secretaria de Estado, afirmaron que Jara “informó al presidente Boric del encuentro y este dio luz verde”.

Al respecto, se le consultó este jueves sobre esta situación a la titular de Gobierno en el Palacio de La Moneda.

“Eso es falso”, respondió de forma tajante. “La verdad es que yo le informé al presidente con posterioridad cuando ya estaba la polémica y no lo hice con anterioridad, porque en realidad me reúno con todo el mundo y no paso previamente por un chequeo para ver con quién me puedo reunir o no, así que aquí la responsabilidad es mía. Descartado absolutamente”, agregó.

Incluso, a la ministra indicó que ni siquiera ha ido a la Comisión Política del PC a hablar sobre el tema. “Entonces, todos los supuestos que se hacen no tienen sustento”, sentenció.