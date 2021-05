Durante esta jornada, el Gobierno entregó su propuesta respecto a la agenda por “mínimos comunes”. Frente a eso aparecieron las primeras discrepancias sobre el proyecto del IFE ampliado que contempla ampliar la cobertura del beneficio al 100% del Registro Social de Hogares (RSH) y la iniciativa de la oposición sobre una Renta Básica Universal.

Sin embargo desde el Gobierno afirman que esta no será la única iniciativa, sino que se sumarán más medidas paulatinamente.

En ese sentido, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) valoró la iniciativa del Gobierno. “Creo que el Ejecutivo está avanzando en la línea correcta, primero que nada en un respiro a las pymes, ya que han sido muy afectadas durante esta pandemia y por lo mismo hay que darles respiro a apoyarlas”, expresó.

“Ha acogido una serie de propuestas que se han hecho en materia tributaria, la propuesta que hicimos sobre el impuesto a la riqueza (…) ¿Quién podría estar en contra de una renta básica de emergencia en un momento tan alicaído de la economía y nuestra población?”, agregó.

Por otro lado, su compañera de tienda, la diputada Paulina Nuñez, emplazó a la oposición y pidió que “dejen que la presidenta del Senado dialogue logre acuerdos”.

“Hemos visto la pequeñez máxima, empezó a marcar en las encuestas y muchos desde la oposición, incluso sus candidatos presidenciales que no han sido capaces de ordenar a su conglomerado, ya están yendo en contra de lo que ella misma ha ido conversando y de lo que ha ido avanzando”, sostuvo.

Por su parte, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) señaló que aunque han planteado el proyecto de Renta Básica Universal, no existe ninguna negociación al respecto. “Lo que nosotros hemos señalado es que esta es una conversación acotada respecto de temas que nos permitan resolver la urgencia inmediata en materia sanitaria, social y económica. Desde la oposición hemos venido planteando hace ya largo tiempo una renta básica universal pero aquí no hay ninguna negociación, porque con las necesidades de la ciudadanía no se negocia y lo que hemos señalado es que es una agenda de mínimos. No anula ni paraliza las distintas actividades que se hacen en el parlamento”, dijo.

Mientras que el diputado Gabriel Boric (CS) le pidió al Gobierno dejar de “regatear” las ayudas económicas en el marco de la crisis sanitaria. “Decirlo con mucha fuerza al Gobierno que se dejen de regatear de una vez por todas, la propuesta que nos han comunicado por la prensa al Gobierno es distinta de esta. Es distinta porque los montos son muy diferentes, está bien que puedan existir diálogos en distintas partes pero el diálogo se da en el Congreso y las propuestas concretas en donde se legisla es acá”, dijo.

“El IFE tal como explicamos antes no ha funcionado porque el monto no alcanza. Es un tercio de lo que estamos planteando. No basta con las maniobras comunicacionales que hace el Gobierno”, zanjó.