Millonarias irregularidades en Fonasa: Contraloría envía antecedentes a Fiscalía y abre sumario por faltas en estados financieros

Este viernes, Contraloría informó que inició una serie de acciones contra el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) luego de detectar irregularidades en sus estados financieros.

La auditoría financiera apuntó a desórdenes financieros de los recursos disponibles en cuentas corrientes y cajas de Fonasa, entre 2016 y 2022.

El informe de Contraloría señala que el organismo tiene una deuda no financiada de, al menos, $336.128.764.349, debido a que los recursos disponibles en sus cuentas corrientes no cubren la totalidad de sus obligaciones.

Esto, dado que Fonasa no refleja en sus estados financieros las deudas que mantiene con servicios públicos por concepto de devolución de licencias médicas a enero de 2022, entre otros conceptos.

Además, el informe señala que -a diciembre de 2022- el Fondo mantenía registrado como recursos disponibles un total $72.100.604.356, provenientes de la venta bonos de atención de salud de la modalidad libre elección, pero que no fueron “habidos”.

Respecto a esta situación, Fonasa argumentó que se debía a un error contable no regularizado desde 2016, quedando $11.494.565.987 pendientes de aclaración.

De acuerdo a lo señalado por Contraloría, se instruyó la realización de un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Pero además, el organismo anunció que enviará los antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE), y la Dirección de Presupuestos para su conocimiento y fines que procedan.

📒INFORME DE AUDITORÍA | Detectamos deudas no reflejadas en los estados financieros de @Fonasa. También se identificaron recursos disponibles no justificados y posibles pagos en exceso a prestadores de salud. Además, el servicio no aplicó multas a la empresa Medipass pese a… pic.twitter.com/btywEb2nWN

— Contraloría (@Contraloriacl) November 15, 2024