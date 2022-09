“Es claro que para muchos ha sido un resultado que tenemos que leer con cuidado“.

Con esas palabras describió la ex presidenta Michelle Bachelet el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida.

A través de un breve diálogo con T13, la ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos comentó la jornada que culminó con el proceso constituyente iniciado tras el estallido social de 2019.

En ese sentido, Bachelet indicó que “la declaración que hizo el presidente Boric anoche me representa completamente”.

Consultada por el rol del Gobierno en la campaña por el Apruebo, la ex presidenta dijo que “he estafo afuera, no soy la persona más adecuada para hacer una evaluación de ese tipo. Por eso digo que el análisis que hace el presidente, sobre todo por cómo seguir para adelante, me representa”

Finalmente, afirmó que “la idea correcta es el diálogo, porque hay demandas sentidas de la población que se buscó resolver a través de una nueva Constitución y esas demandas aún están y hay que trabajar para mejorarlas“.