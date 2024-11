Mercedes Bulnes: El día que la derecha rechazó su reemplazo en comisión tras ser diagnosticada con cáncer

Durante este viernes, se dio a conocer el fallecimiento de la diputada Mercedes Bulnes (FA), tras un largo tratamiento contra el cáncer que se le diagnosticó.

En este contexto, recibió apoyos transversales de sus colegas del Congreso, quienes enviaron sus saludos y pésames a sus cercanos en las últimas horas.

Sin embargo, el panorama era radicalmente distinto hace solo cinco meses y diez días atrás.

El pasado 12 de junio, a eso de las 13 horas, en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se realizó una votación especial: el reemplazo de la diputada Bulnes en la Comisión de Ética y Transparencia, tras ser diagnosticada con cáncer.

“En votación, el reemplazo permanente de la diputada Mercedes Bulnes Núñez por el diputado Patricio Rosas Barrientos, en la Comisión de Ética y transparencia, que requiere para su aprobación el voto favorable de 92 diputadas y diputados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 339 del Reglamento de la Corporación”, se leía en la pantalla de la Cámara Baja al momento de contar los votos.

Finalmente, a pesar que se necesitaban 92 votos favorables, la solicitud solo logró 68 respaldos, sumados a 23 rechazos y 21 abstenciones.

En la imagen de la votación se pueden ver cómo votaron los parlamentarios. En su mayoría, quienes se abstuvieron y rechazaron fueron integrantes de las bancadas de Chile Vamos y del Partido Republicano.

Por otra parte, las diputadas del Partido Social Cristiano, Sara Concha y Francesca Muñoz votaron a favor de dicho reemplazo.

Fue la propia diputada Bulnes quien reaccionó a la votación y, a través de un video, criticó duramente la situación.

“Votando en contra de mi reemplazo, me obligan a asistir a la comisión a pesar de mi tratamiento y enfermedad”, señaló Bulnes, algunos meses antes de fallecer.

Nuevamente la derecha rechazó mi reemplazo en la Comisión de Ética. ¿Quieren que la comisión no funcione? ¿Quieren que quede empatada y no se les pueda sancionar? Votando en contra de mi reemplazo, me obligan a asistir a la comisión a pesar de mi tratamiento y enfermedad. pic.twitter.com/ucoS5n7apV

— Mercedes Bulnes (@DiputadaBulnes) August 7, 2024