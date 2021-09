El candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, se sumó a los cuestionamientos y emplazó a su contendor de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, a responder si hizo o no su retiro de los fondos previsionales.

La interrogante del ex diputado se da luego que la mañana de lunes el oficialista se negó a contestar la pregunta que le hizo un grupo de periodistas, debido a que la semana pasada los ministros Rodrigo Cerda y Carolina Schmidt, al igual que su vocera de campaña, Katherine Martorell, informaron que sí realizaron el trámite.

Cabe recordar que en distintas instancias, Sichel se ha manifestando en contra del cuarto retiro e incluso, parlamentarios oficialistas han acusado como “amenaza” los dichos del candidato de la coalición contra los congresistas que voten a favor de la reforma constitucional.

Durante la misma jornada, la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, emplazó al ex ministro a responder si hizo o no su retiro del 10% de la AFP. “Esto no es una trampa como él quiere decir, es una exigencia mínima de transparencia. El candidato de continuidad de este gobierno tiene una tarea pendiente con la transparencia con el país”, dijo la democratacristiana.

¿Qué dijo ME-O?

Este martes, Enríquez-Ominami también invitó a Sichel a dar a conocer si realizó el trámite, señalando que “el país tiene derecho a saberlo”.

“Candidato Sichel, usted nunca ha sido un renovador de la política. Lleva cuatro gobiernos en esto, en la política. Pero lo de ahora es más interesante todavía, usted se opone al cuarto retiro como la vieja política, nos habla de que quiere cambiar Chile, es candidato a la continuidad y ahora se anda escondiendo”, dijo el progresista.

“Responda claramente: sí o no. ¿Hizo retiro de los fondos de pensiones los mismo que usted hoy día cataloga de populista, sí o no? Porque eso es derechamente faltar a la verdad, manipular y ofender a un pueblo de buena fe participando del debate de los retiros. Usted, ¿sí o no hizo retiro respecto de los fondos de pensiones?”, agregó.

“El país tiene derecho a saberlo. Cualquiera de nosotros que es candidato a presidente se oponga o apoye los retiros debe ser claro. Sichel, ¿sí o no?”, concluyó.

Apoya el cuarto retiro

Por otra parte, el ex diputado también le hizo un llamado a los parlamentarios de la Cámara de Diputadas y Diputados a aprobar el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales que será votado en Sala la tarde de este martes.

“Hago un llamado a toda la Cámara de Diputados a votar con inmensa mayoría por el cuarto retiro. La pandemia no ha terminado, sigue habiendo enormes necesidades, los retiros siguen siendo una medida justa. ¿Tiene problemas? Tiene problemas, pero mucho más problema es un pueblo angustiado, así es que vamos por el cuarto retiro. Apoyémonos”, sostuvo.